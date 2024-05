Il Torino ricorda Superga nel 75° anniversario della tragedia: pronta la maglia speciale

IL CUORE GRANATA

La casacca richiamerà quello indossato da Valentino Mazzola e compagni e sarà indossata nella sfida contro il Bologna in programma venerdì 3 maggio

Il Torino celebra Valentino Mazzola e compagni con una maglia dedicata al 75° anniversario di Superga











"Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella storia granata. Questo tempo non ha spento il ricordo del Grande Torino che vive dentro ogni tifoso del Toro. Gli Invincibili erano e sono l'orgoglio d'Italia". A esserne sicuri non sono soltanto i tifosi del Torino, ma tutti gli appassionati di calcio che il prossimo 4 maggio ricorderanno l'epopea della squadra guidata da Valentino Mazzola ed Ezio Loik. La formazione granata ha deciso di celebrare quell'importante anniversario con la realizzazione di una maglia ad hoc per la sfida contro il Bologna in programma venerdì 3 maggio.

Riprendendo la casacca indossata dai ragazzi di Ernő Erbstein, il Torino scenderà in campo con una maglia a forti tinte granata composta per il 95% da cotone e in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche. Nel retrocollo sarà inoltre presente la scritta Superga 75 accompagnata dalla dicitura "Solo il fato li vinse" realizzata con un ricamo diretto che farà rivivere i fasti di una delle formazioni più iconiche della storia del calcio.