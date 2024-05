Niente Internazionali d'Italia per Carlos Alcaraz: un edema al braccio blocca lo spagnolo

TENNIS

Il giovane murciano ha raccontato il problema fisico che lo ha colpito a Madrid

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gli Internazionali d'Italia perdono una delle stelle più attese. Dopo la sconfitta patita nei quarti di finale di Madrid, Carlos Alcaraz non sarà presente a Roma a causa di un edema muscolare al braccio che gli impedirà di prendere parte a uno dei principali appuntamenti stagionale. Il giovane murciano ha spiegato la situazione con un post su X evidenziando la dinamica. "Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio. Oggi ho fatto degli esami e ho un edema muscolare nel pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per riprendermi e poter giocare al 100% senza dolore".

Obiettivo Roland Garros per Alcaraz che ora dovrà affrontare qualche settimana di riposo e osservare gli avversari dal divano, anche se le condizioni degli altri big del tennis mondiale non appaiono le migliori. Jannik Sinner è alle prese con un problema all'anca destra che lo sta destabilizzando e che lo ha costretto a saltare la sfida contro Felix Auger-Aliassime, discorso simile per Daniil Medvedev che si è fermato dopo un set nella sfida contro Jiří Lehečka.