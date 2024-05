Premier League: il Chelsea si rialza, suo il derby col Tottenham

INGHILTERRA

La squadra di Pochettino si impone 2-0 nella stracittadina contro gli Spurs dopo la cinquina subita per mano dell’Arsenal e il pari con l’Aston Villa

© Getty Images Nel recupero della ventiseiesima giornata di Premier League rialza la testa il Chelsea, che supera 2-0 il Tottenham nel derby dopo tre partite senza vittorie. La squadra di Pochettino sfrutta al massimo le palle inattive, stappando la partita al 24’ con Chalobah e raddoppiando al 72’ con Jackson (entrambe le reti di testa sugli sviluppi di calcio di punizione). I Blues salgono a 51 punti in classifica, all’ottavo posto.

Torna a vincere il Chelsea, 2-0 a Stamford Bridge nel derby contro il Tottenham. Pronti via e i Blues sfiorano subito il vantaggio: azione personale di Jackson, che salta Vicario con un tocco morbido. Van de Ven salva sulla linea, con Palmer che viene quasi colto di sorpresa e non riesce a infilare il tap-in facile sottomisura. La squadra di Pochettino sembra avere qualcosa in più, e al 24’ colpisce: punizione perfetta di Gallagher per l’incornata vincente sul secondo palo di Chalobah, che fa 1-0. Anche gli Spurs provano ad affidarsi alle palle inattive: al 38’ l’ex Atalanta Romero sfiora clamorosamente il pari, sempre di testa. Gli uomini di Postecoglou chiudono la prima frazione in avanti, spingendo con Johnson, ma al duplice fischio il Chelsea è avanti di un gol. In avvio di ripresa gli ospiti cercano di premere forte alla ricerca del pari, ma le energie sembrano calare sempre più con il passare dei minuti. Al 72’ i padroni di casa mettono in cassaforte la partita: la punizione perfetta di Palmer si stampa sulla traversa, ma sulla ribattuta Jackson è il più veloce di tutti e insacca di testa il raddoppio. Vince il Chelsea 2-0 e sale a 51 punti in classifica, in ottava posizione e ancora in lotta per un posto in Europa. Fermo a quota 60 il Tottenham, quinto e a -7 dal quarto posto dell’Aston Villa.