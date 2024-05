Farioli: "Mi ispiro a Sacchi e Guardiola, ma non dimentico la Juve di Allegri" 

© Getty Images

Giramondo e protagonista di una stagione positiva al Nizza dopo un inizio a suon di successi (è attualmente quinto in campionato), Francesco Farioli ha parlato a Cronache di Spogliatoio soffermandosi sui suoi punti di riferimento nella carriera da tecnico. E quanto dichiarato dal 35enne sta facendo discutere: Credo sia normale citare il Barcellona di Guardiola o l’Ajax di Cruijff, o il Milan di Sacchi - le sue parole -. Squadre epocali che hanno cambiato il calcio. Ma per me diventa difficile non ricordare l’Inter di Mourinho o per certi versi la Juventus di Allegri. La fase in cui devi chiuderti o stare più basso, sebbene non mi piaccia che la squadra abbia questo atteggiamento, è una fase della partita in cui sei costretto e per questo va allenata".