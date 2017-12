Red Bull Crashed Ice: la gara di Marsiglia in POV

27 novembre 2017

La prima tappa del campionato mondiale di ice cross downhill, che vede gli atleti pattinare ad 80 km/h lungo una pista di 340 metri (stretta e ricca di salti e curve) è stata combattutissima: salti, scivolate, scivoloni, e l'avversario che sbarra la strada sul più bello.

Una volta scesi in pista è il ghiaccio l'unico alleato, tanto utile quanto pericoloso, sia in gara sia durante la sfida di freestyle. Guarda cosa si prova ad affrontarne una con questo imperdibile video in POV.

