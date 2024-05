Pesaro, Tambone: "Ultima opportunità per salvare la stagione"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Battere Venezia e sperare, per la VL non c'è altra strada: "Dovremo difendere forte e andare in transizione come sappiamo fare noi"

L'ultima giornata di regular season, da disputare in casa dell'Umana Reyer Venezia, rappresenta un'ultima spiaggia per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Per restare in LBA Serie A ha bisogno necessariamente di vincere e sperare in un passo falso della Nutribullet Treviso: "Il bilancio è più negativo che positivo - spiega Matteo Tambone ai nostri microfoni -, però abbiamo l’ultima possibilità per ribaltare la stagione. Non dipende solo da noi, però sicuramente dobbiamo vincere a Venezia a tutti i costi. Ultimo mese positivo: cerchiamo di ripartire da qui, con molte sensazioni positive e dare il massimo a Venezia".

Sul momento della squadra: "Tutto ciò che non abbiamo fatto durante la stagione lo abbiamo fatto nell’ultimo mese. Questo non va bene, però appunto il mese è positivo, abbiamo cambiato faccia, l’atteggiamento è migliore, anche in allenamento. Ci troviamo più in sintonia in attacco e in difesa, quindi questo ci può portare buoni propositi per la partita".

Su Venezia: "Affrontiamo una squadra molto forte, fisica, dobbiamo essere aggressivi sui rimbalzi. Loro prepareranno la partita per andare a rimbalzo in attacco. Dovremo difendere forte e andare in transizione come sappiamo fare noi".