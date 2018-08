Mondiali 2018, il Belgio affronta l’Inghilterra per il terzo posto

14/07/2018

Belgio e Inghilterra si affronteranno alle 16 a San Pietroburgo per la finale del terzo e quarto posto. Entrambe si leccano le ferite dopo le sconfitte rimediate contro Francia e Croazia in semifinale, una delusione difficile da digerire soprattutto dopo essere arrivate a un passo dalla possibilità di giocarsi la Coppa del Mondo. Le due formazioni si sono già sfidate nel terzo turno del Gruppo G da cui è uscita vincitrice la squadra del ct Martinez grazie al guizzo di Januzaj nella seconda frazione di gioco. Nel Mondiale in Russia i Diavoli Rossi hanno ottenuto cinque vittorie consecutive per poi arrendersi al colpo di testa di Umtiti in semifinale. Dall’altro lato c’è un’Inghilterra che ha sognato la finale di questa competizione per oltre un’ora di gioco. I Three Lions erano passati in vantaggio contro la Croazia con una punizione di Trippier, poi Perisic e Mandzukic hanno spento il sogno anglosassone.



Previsto qualche cambio di formazione in casa Belgio, che punta a centrare il sesto successo in questo Mondiale. In porta Courtois, in difesa Vertonghen, Kompany e Alderweireld. Sugli esterni Carrasco e Chadli mentre in mediana la coppia Witsel-Fellaini. Hazard e De Bruyne potrebbero giocare alle spalle di Lukaku. In casa Inghilterra è prevista la riconferma del 3-5-2 con Pickford in porta mentre davanti a lui Cahill, Stones e Maguire. Henderson come vertice basso, con Alli e Lingard ai lati. Walker prenderà il posto di Trippier (infortunato) mentre Rose sostituirà Young. In avanti Sterling affiancherà Kane, che vuole conquistare il titolo di capocannoniere (primo a 6 reti), ma deve fare attenzione al belga Lukaku che insegue a sole due reti di distanza.