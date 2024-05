Il Bayern Monaco cambia rotta: De Zerbi è il favorito

GERMANIA

Secondo quanto riporta Bruno Longhi, il club tedesco avrebbe virato sul tecnico italiano in maniera decisa

© Getty Images Dopo il no di Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick, in casa Bayern Monaco si registrerebbe un'inversione di rotta importante per la scelta del prossimo allenatore. La prima scelta per la panchina bavarese porterebbe a Roberto De Zerbi che addirittura, secondo Bruno Longhi, sarebbe vicinissimo all'intesa. Per l'ex Sassuolo, in scadenza nel 2026 col Brighton, si tratterebbe di un altro salto di qualità che lo piazzerebbe alla guida di una delle squadre più titolate, ambiziose e forti d'Europa.

Vedi anche Calcio estero Bayern Monaco, emergenza panchina: anche Rangnick dice no. Rispunta De Zerbi

Al momento non arrivano conferme sulle trattative in corso tra De Zerbi e il Bayern, che ha dovuto fare il conto con i rifiuti di Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick. Per liberare il tecnico italiano il club bavarese dovrebbe pagare la clausola da 15 milioni di euro.

"Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via, se io non voglio - ha spiegato il tecnico italiano durante un forum pubblico organizzato dal club inglese -. Ma se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me". "Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile - ha aggiunto -. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura". Dichiarazioni che da una parte confermano la serietà del personaggio e dall'altra lasciano però aperta la porta anche a qualsiasi altro scenario.

Vedi anche Calcio estero Bayern Monaco, emergenza panchina: anche Rangnick dice no. Rispunta De Zerbi