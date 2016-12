Coppa Davis: Fognini-Bolelli non tradiscono, Italia sul 2-1

Il doppio azzurro non tradisce. Fabio Fognini e Simone Bolelli superano in quattro set la coppia formata da Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov , portando così l'Italia avanti 2-1 sul Kazakistan nel primo turno del World Group di Coppa Davis. Sul cemento indoor del National Tennis Centre di Astana, il tandem fresco vincitore degli Australian Open si impone 7-6(4), 6-3, 6-7(13), 6-4: domani in programma gli ultimi due singolari.

Dopo l'1-1 del venerdì, capitan Barazzutti decide di impiegare Bolelli al fianco di Fognini, e non Lorenzi come indicato durante il sorteggio: in campo va dunque la coppia in vetta alla Race Atp di specialità, la classifica stagionale di doppio. Nonostante ciò, la partenza non è semplice visto che i padroni di casa, finiti sotto 2-4, rimontano infilando 3 game consecutivi e per poco non fanno pure il quarto: palla set annullata dagli azzurri che poi al tiebreak si portano sull'1-0. Più rapido il secondo set, con la coppia kazaka che subisce il break all'ottavo game e poi non riesce a riportarsi in partita.

Il match sembra incanalarsi verso la conclusione ma il difficile per Bolelli e Fognini deve ancora arrivare: al tiebreak del terzo set infatti l'arbitro ne combina di tutti i colori, facendo infuriare gli azzurri che alla fine cedono dopo aver fallito ben 6 palle match. Il pubblico di casa ci crede, specialmente quando sul 3-3 i loro beniamini recuperano da 0-40 e hanno la clamorosa chance per riaprire del tutto la partita. Decisivi però due errori di Golubev, assolutamente meno in palla rispetto al compagno Nedovyesov: da quel momento il match gira e gli azzurri possono esultare dopo 3 ore e 18 minuti.