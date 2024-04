Tennis, Montecarlo: Sinner esordirà contro Korda, Alcaraz si ritira e gli subentra Sonego

TENNIS

Lo statunitense ha battuto lo spagnolo Fokina in due set, lo spagnolo rinuncia per un problema al braccio. Ripescato Sonego

Sarà Sebastian Korda l'avversario di Jannik Sinner all'esordio mercoledì nel secondo turno sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo. Nei 32mi di finale lo statunitense ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 5' di gioco. Due i precedenti tra Sinner, fresco numero 2 del ranking mondiale, e Korda e il bilancio è in parità. Il primo confronto risale al 2021 nel terzo turno del torneo di Washington, quando Sinner si impose con un doppio 7-6. Nel 2023, nei quarti di Adelaide, la vittoria di Korda per 7-5, 6-1.

Vedi anche Tennis Atp Montecarlo: Sinner e Sonego eliminati nel doppio da Vliegen e Gillé

Intanto Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo. Lo spagnolo, ieri apparso dolorante al termine dell'allenamento, è stato costretto al forfait per un problema al braccio. "Ho cercato di riprendermi fino all'ultimo minuto dall'infortunio al braccio destro ma non è stato possibile, non riesco a giocare. Non vedevo l'ora di giocare a Montecarlo". Al suo posto ripescato da lucky loser Lorenzo Sonego, che debutterà direttamente al secondo

turno contro Felix Auger-Aliassime.