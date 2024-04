Sinner, può esserci subito Sonego a Madrid. E con Tsitsipas...

MASTERS 1000

L'altoatesino non vuole deludere sulla terra rossa spagnola: svelato il tabellone del torneo

© Getty Images Il prossimo 24 maggio scatterà ufficialmente il Masters 1000 di Madrid. Sarà presente pure Jannik Sinner, che si presenterà come testa di serie vista l'assenza di Novak Djokovic. L'altoatesino, a caccia del primo posto nella classifica Atp mondiale, affronterà nella sua prima uscita Lorenzo Sonego o un qualificato. Possibile quindi un derby italiano. Il torinese, numero 52 al mondo, non ha mai passato però un turno nelle due precedenti partecipazioni a Madrid. Da segnalare, nella parte del tabellone di Sinner, la presenza di Medvedev, Ruud e Tsitsipas. Occhi puntati anche su Rafa Nadal (affronterà lo statunitense Ulises Blanch) e Carlos Alcaraz, anche se quest'ultimo non ha ancora confermato ufficialmente l'intenzione di gareggiare nel torneo della capitale spagnola.

Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono gli altri italiani che vedremo con certezza al via al quarto turno: dovranno lottarsela rispettivamente con O’Connell, Safiullin o Seyboth Wild, Galan e Monfils. Per Musetti possibile scontro al terzo turno con Alcaraz. Assente, come già ampiamente annunciato Matteo Berrettini. Sinner, reduce dal ko con Tsitsipas a Monte-Carlo, potrebbe riaffrontare lo stesso greco in semifinale oppure Medvedev. Probabile invece ai quarti una sfida con Ruud. Lo scontro con Alcaraz, campione in carica, invece solo in finale.