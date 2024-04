Matteo Arnaldi lotta, ma esce al 1° turno del Masters 1000 di Montecarlo. Fuori subito anche Luca Nardi 

TENNIS

© Getty Images Seconda giornata di sfide amara per l'Italia all'ATP Masters 1000 di Montecarlo con Matteo Arnaldi che si è arreso al primo turno all'indiano Sumit Nagal, proveniente dalle qualificazioni e vittorioso per 7-5 2-6 3-6 al termine di un incontro molto combattuto. Nulla da fare invece per Luca Nardi che, dopo aver superato l'ostacolo delle eliminatorie, è stato superato per 6-2 6-3 dal canadese Felix Auger-Alissime.

MATTEO ARNALDI PERDE IN TRE SET CON L'INDIANO SUMIT NAGAL

Dopo una prima fase molto legata all'andamento della battuta e con un Arnaldi preciso, il cambio della sfida è arrivato al quinto gioco quando Arnaldi è costretto a sfruttare i primi ace per mantenere il servizio e rimanere in battuta. Proprio nel momento più complicato il ligure ha sfoderato un rovescio lungo-linea micidiale volando sul 4-2 prima del rientro dell'indiano che, sfruttando un dritto incrociato aggressivo, ha messo in scena il controbreak l'immediato contro-break e prolungando così il match. Un'occasione che Arnaldi non si è fatto scappare, soprattutto nel momento decisivo nel quale ha sfoderato il suo talento per chiuderla sul 7-5.

Una serie di errori gratuiti hanno invece caratterizzato l'inizio del secondo set dove il sanremese è stato immediatamente breakkato da Nagal dovendo provare il recupero sfruttando ancora una volta il rovescio accompagnato a una serie di palle corte. Ciò non è bastato per fermare la furia dell'asiatico che, dopo un game molto lungo, ha mantenuto il servizio e messo a segno un ulteriore break aggiudicandosi il set per 6-2.

Terzo set ancora all'insegna di Nagal, bravo a strappare immediatamente il servizio prima che l'azzurro ritrovasse sè stesso e inserisse il turbo al sesto gioco nel quale ha ripreso in mano la situazione. In una sfida dai continui colpi di scena Arnaldi si è preso sul 3-3 una serie di rischi eccessivi che lo hanno portato a lasciare spazio nuovamente all'indiano che ha allungato nuovamente. Da quel momento il ligure non è più riuscito a trovare un modo per raddrizzare la sfida commettendo una serie di doppi falli che lo hanno portato alla definitiva sconfitta per 6-3.

LUCA NARDI SI ARRENDE A FELIX AUGER-ALIASSIME

Sfida particolarmente ostica per il giovane pesarese che, dopo un ottimo percorso di qualificazione, ha dovuto capitolare a fronte di un Felix Auger-Aliassime ritornato sui suoi livelli. Il marchigiano ha trovato una percentuale di punti attorno al 59% nel proprio turno di servizio a differenza dell'88% del canadese, un dato che è emerso subito al quarto gioco quando l'azzurro ha commesso tre doppi falli e salvando il break in extremis. Al sesto la situazione si è ripetuta e così il numero 35 al mondo è volato sul 4-2 prima di chiudere la sfida all'ottavo game con Nardi costretto a salvare due set game prima di capitolare sul 6-2.

Andamento simile anche per il secondo set dove Auger-Aliassime ha preso le redini del gioco al quarto gioco sfruttando due palle break accompagnate da un errore di dritto dell'italiano che ha quindi aperto la strada all'avversario sino alla termine della sezione di gioco conclusa sul 6-3.