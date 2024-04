Tennis, Sinner: "Ho messo da parte l'amicizia con Sonego, posso migliorare"

Jannik Sinner è partito subito forte al Masters 1000 di Madrid, da dove riprende la scalata verso il numero 1 al mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha travolto il connazionale e amico Lorenzo Sonego in poco più di un'ora di gioco. "Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una bella amicizia fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato la Coppa Davis insieme. Ma ho cercato di mettere da parte tutto questo - ha spiegato a fine match - Sono partito bene, ho giocato una partita molto solida da dietro. Lui andava un po' di fretta, ha fatto tanti errori. Io ho cercato di restare calmo. A Lori faccio un in bocca al lupo, so che sta passando un momento diverso della sua carriera. Gli auguro solo il meglio".