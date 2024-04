Sinner in semifinale a Monte Carlo: "Rune? Gestire il caos che crea fa parte del processo di crescita"

Jannik Sinner continua il 2024 d'oro e, dopo aver piegato Holger Rune in tre set, è approdato in semifinale al Masters 1000 di Monte Carlo non senza qualche momento di tensione in campo. "Giocare contro Rune è sempre difficile - ha commentato il miglior tennista italiano dopo la partita -, soprattutto in queste occasioni. Ho alzato il livello e ci sono stati più scambi, è stato un match più fisico". Sul "litigio" con il danese Sinner ha glissato: "Quando ha protestato ho cercato di pensare a me stesso. Non c'è niente di sbagliato a creare un po' di caos, l'ho imparato a mio spese l'anno scorso. Saper gestire questi momenti fa parte del processo di crescita".