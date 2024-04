Atp Madrid, Sinner: "Spero di far bene, ma forse avrò qualche difficoltà"

TENNIS

"Il numero uno? Se non ci riuscirò quest'anno, ci saranno altri anni per provarci"

© Getty Images Il segreto di Jannik Sinner è fare sempre un passo alla volta. E così lo sguardo del campione azzurro ora è tutto rivolto al Masters 1000 di Madrid e alla stagione sulla terra rossa. "Sicuramente è un torneo dove cercheremo di fare un ottimo lavoro fisico, soprattutto in palestra, poi vediamo come andrà - ha spiegato il numero 2 Atp -. Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più, però sono molto contento di essere qui a Madrid". "L'anno scorso non ho giocato, speriamo di far bene quest'anno, i tornei più importanti poi saranno Roma e Parigi", ha aggiunto.

Poi qualche considerazione sulla scalata al trono di Nole Djokovic. "Se riuscirò a diventare numero uno? So chi ha i punti da difendere e chi no, l'anno scorso non ho giocato benissimo sulla terra battuta, ma ora sono contento di essere nella posizione in cui sono - ha continuato Jannik a proposito del ranking -. Cercheremo di fare meglio dell'anno scorso, se non ce la faccio quest'anno ci saranno altri anni in cui potrò far meglio". "So i punteggi, ma per il momento non mi interessano tanto", ha aggiunto confermando di non essere ossessionato dal primo posto Atp.

Sinner fissa poi l'obiettivo stagionale: "Se dovessi dirne uno primario per la stagione direi l'Olimpiade. Poi ovviamente c'è anche Roma e gli Slam, ma i Giochi sono un'altra cosa. Djokovic? Non facciamo paragoni, è lui quello che ha vinto più di tutti".