ATP Masters 1000 Monte Carlo: Sinner piega Struff e centra il pass per i quarti

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria ha battuto per 6-4 6-2 il tedesco dopo un match combattuto su una modalità di gioco simile: ora sfiderà Rune

Si dice che Jannik Sinner non sembra aver cambiato terreno passando da Miami a Monte Carlo e la conferma è arrivata proprio negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 monegasco dove l'azzurro non ha brillato per fantasia, ma si è imposto per 6-4 6-2 contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Trovandosi di fronte un avversario molto costante nel gioco e soprattutto pronto a forzare nei colpi, il 22enne di Sesto Pusteria ha conquistato l'accesso ai quarti di finale in poco più di un'ora di match. Ora sfiderà Holger Rune, che ha eliminato Grigor Dimitrov in tre set.

Come accaduto nella sfida contro Sebastian Korda, Sinner ha dovuto faticare leggermente in fase iniziale avvicinandosi subito al break, ma concedendo tre punti consecutivi all'avversario. Molto più preciso sul proprio servizio, il giovane bolzanino ha rischiato di ripetersi al terzo game permettendo a Struff di sfiorare la palla del 2-1 prima di cedere di fronte ai veloci scambi dell'azzurro che ha così subito messo a segno un break.

Il ritmo alto non ha favorito però Sinner che si è trovato di fronte un avversario tosto che lo ha portato a commettere una serie di errori da fondo campo tanto da consentire al tedesco di rispondere e riprendersi così il break che lo ha condotti in perfetta parità sul 2-2. La partita ha quindi preso un andamento normale con i due che hanno mantenuto il turno di battuta sino al 4-4 quando Sinner ha accelerato costringendo l'avversario a spedire fuori campo la palla e volare sul 5-4, fondamentale per conquistare il primo set.

Vedi anche Tennis Sinner imprendibile: travolge Korda in due set e vola agli ottavi di Monte Carlo Discorso identico per il secondo set dove a iniziare meglio è stato Struff trovandosi però un Sinner pronto a sistemare le cose e prendersi il break al secondo turno di battuta non appena il teutonico sembrava sul punto di scappare via. Questa volta l'allievo di Simone Vagnozzi non ha sbagliato nulla andandosene in fuga nel set sul 3-1 e rischiando il doppio break con Struff che è riuscito a rimettere a posto le cose solo in extremis.

Nonostante qualche gentile concessione offerta allo sfidante, il talento tricolore è apparso in totale controllo sfruttando soprattutto una serie di doppi falli da parte di Struff che stavolta non ha potuto far nulla per evitare il doppio break e lasciare così il successo all'italiano.

"È stata una partita totalmente diversa da quella del primo turno. Credo che posso essere contento, il pubblico è sempre molto bello. Vediamo cosa succede domani. Sinner-mania? Mi piace moltissimo questo tifo, è bellissimo, ma la parte più importante è far diventare il tennis in Italia ancora più grande. È bello far parte di questo torneo, posso essere molto soddisfatto", le parole di Sinner a fine match.