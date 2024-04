ATP 500 di Barcellona, Nadal torna in campo dopo 103 giorni e supera Cobolli al primo turno

TENNIS

Il fuoriclasse maiorchino ha conquistato la sfida per 6-2 6-3 riprendendo il filo con il successo

Il re della terra rossa è tornato. Dopo essersi dovuto arrendere ai problemi fisici che lo hanno colpito nelle ultime stagioni Rafael Nadal ha ricominciato a imporre la propria legge sul terreno preferito. Il tennista maiorchino si è imposto per 6-2 6-3 su Flavio Cobolli al primo turno dell'ATP 500 di Barcellona riprendendo a giocare dopo 103 giorni d'attesa

Un match che vale molto di più di qualsiasi punteggio ATP perché ha consentito al fuoriclasse iberico di ritrovare il campo e poter finalmente confermare la propria presenza in un torneo senza doversi arrendere prima del tempo. Nonostante un iniziale avvio positivo per Cobolli, Nadal ha fatto prevalere sin da subito il proprio talento sul campo catalano strappando il servizio al quarto gioco e volando definitivamente via sul 6-2 sfruttando un'elevata percentuale di prime e non lasciandosi scappare le possibilità concesse dai doppi falli commessi dal 21enne fiorentino.

Secondo set che prosegue sulla stessa linea d'onda con l'iberico che mette a segno il break subito al primo tentativo, ma che viene annullato prontamente dal toscano. Alla lunga Nadal non ha però lasciato scampo a Cobolli fuggendo nuovamente prima di riprendere il comando delle operazioni e conquistare la sfida nonostante una strenua difesa dell'azzurro.