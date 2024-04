Atp Montecarlo: Sinner e Sonego eliminati nel doppio da Vliegen e Gillé

© Getty Images

Ci sono molti rimpianti nell’animo di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che si sono visti l’opportunità di conquistare l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo e svanire in un attimo. Una situazione che può accadere in doppio, soprattutto se non si è esperti come nel loro caso e che ha consentito ai belgi Joran Vliegen e Sander Gillé di superare il primo turno della competizione monegasca con il punteggio di 7-6 5-7 7-10.