Sinner, che errore del giudice di sedia: Tsitsipas graziato dal doppio break nel terzo set

CLAMOROSA SVISTA

Sul 3-1 per l'azzurro, il greco commette un solare doppio fallo che nessuno vede. E Rune si infuria con l'Atp

© Da video A Monte Carlo la corsa di Jannik Sinner è finita come l'anno scorso in semifinale: Stefanos Tsitsipas l'ha spuntata dopo una battaglia nel terzo set con l'involontario ma decisivo aiuto del giudice di sedia Aurelie Tourte. Nel set decisivo sul punteggio di 3-1 40-30 per il numero 2 al mondo, né il giudice di linea e tanto meno quello di sedia hanno visto il doppio fallo del tennista greco che avrebbe permesso al nostro fuoriclasse di volare 4-1 e mettere una seria ipoteca sulla finale. Una svista gravissima, anche perché la pallina era fuori di una decina di centimetri. Sul rosso non esiste 'l'occhio di falco', unica superficie a non avvalersi della tecnologia.

Sinner l'ha commentato con il solito fair play e anche una punta di fastidio: "So che avrei potuto fermare il gioco ma non è il mio lavoro, quello dell'arbitro. La sua posizione era molto favorevole. Ognuno di noi commette errori. Bisognerebbe prenderla con un sorriso, ma non è facile"

RUNE CONTRO L'ATP: "ERRORI CRUCIALI IN CAMPO E NELLA PROGRAMMAZIONE"

Un vero e proprio attacco all'Atp e all'organizzazione del torneo è arriva da Holger Rune, all'indomani della sconfitta con Sinner. A far andare su tutte le furie il danese è stato un tweet dell’Atp, che come consuetudine ha pubblicato un video dove si celebra il vincitore con i colpi migliori della partita, in questo caso un vincente di dritto di rara potenza di Jannik Sinner, che aveva lasciato Rune spiazzato, con la didascalia "Che la forza sia con te, Jannik Sinner". Lo scandinavo, irritato, ha replicato sotto il post: “Che significa, Atp? Non mi hai messo nelle migliori condizioni per competere, in primis facendomi giocare due partite il giorno prima, senza lasciarmi quasi nessun tempo di recupero. Il giudice arbitro ha commesso errori cruciali e mi ha dato un warning sbagliato che ha disturbato il gioco. Che la forza sia con te? Ma dai...”.