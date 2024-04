Sinner, parte la caccia al trono di Djokovic: diventa n° 1 se vince a Madrid e Roma

TENNIS

Dopo il forfait di Nole a Madrid, il campione azzurro potrebbe superarlo prima del Roland Garros. Ecco tutte le combinazioni

© Getty Images Il forfait a Madrid di Novak Djokovic regala a Sinner la prima testa di serie al torneo, ma soprattutto la possibilità di salire al numero 1 della classifica mondiale già a Roma, prima del Roland Garros. Un'impresa non facile, anche perché lo stesso Sinner ha ammesso dopo l'eliminazione a Monte Carlo che l'appuntamento nella capitale spagnola gli servirà da allenamento per i due appuntamenti seguenti ben più importanti. Per tenere vivo il sogno di strappare lo scettro a re Nole già a Roma, l'azzurro deve arrivare almeno in semifinale a Madrid. L'unica combinazione che renderebbe certo lo storico passaggio di consegne sarebbe una doppia vittoria in terra di Spagna e davanti al pubblico del Foro Italico.

La classifica Atp che verrà aggiornata domani vede Djokovic a quota 9.990 punti e Sinner a 8.660. Il serbo sente sempre più sul collo il fiato del giovane rivale che sia sul rosso che sull'erba deve difendere molti meno punti rispetto all'attuale numero 1 e a Carlos Alcaraz, attualmente numero 3 al mondo. Già a Madrid lo spagnolo, non al meglio della forma per un problema al braccio, è chiamato a difendere i 1000 punti del successo del 2023, mentre Jannik ha solo da guadagnarci visto che l'anno scorso non ha partecipato. Tutti e tre i big a Roma nella passata edizione non hanno fatto bene, mentre al Roland Garros Nole deve difendere 2000 punti, Alcaraz 720 e Sinner solo 45. Per il sorpasso e per scrivere l'ennesima pagina storica del tennis italiano sembra essere solo questione di tempo.

SINNER NUMERO A 1 A ROMA SE...

- Esce in semifinale a Madrid, vince il torneo di Roma e Djokovic viene eliminato entro gli ottavi

- Perde in finale a Madrid, raggiunge la finale a Roma e Djokovic esce entro il terzo turno

- Perde in finale a Madrid, vince il torneo di Roma e Djokovic non raggiunge la finale

- Vince il torneo di Madrid, raggiunge le semifinali a Roma e Djokovic esce entro gli ottavi

- Vince il torneo di Madrid, raggiunge la finale a Roma e Djokovic esce entro le semifinali

- Vince Madrid e Roma (a prescindere dal risultato di Djokovic)

