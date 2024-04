Sinner imprendibile: travolge Korda in due set e vola agli ottavi di Monte Carlo

TENNIS

L'azzurro ha sconfitto lo statunitense figlio d'arte, preparandosi alla sfida con il tedesco Jan-Lennard Struff

A Jannik Sinner non serve essere al 100% per vincere. A volte basta giocare anche soltanto al 60% per prendere il sopravvento sugli avversari. Un po' come accaduto al secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Monte Carlo dove il bolzanino ha sconfitto per 6-1, 6-2. lo statunitense Sebastian Korda, figlio dell'ex campione ceco Petr. L'azzurro ha sofferto leggermente all'inizio, tuttavia quando ha capito le intenzioni dell'avversario ha alzato leggermente i giri del motore centrando l'accesso agli ottavi di finale dove incontrerà il tedesco Jan-Lennard Struff.

Se Sinner ha subito realizzato il break in apertura con alcuni colpi della sua classe, l'azzurro ha rischiato immediatamente la risposta di Korda che lo ha messo in difficoltà sul servizio sfruttando anche alcuni errori frutto di un atteggiamento troppo leggero da parte dell'altoatesino. Al termine di un game lungo quasi dieci minuti il 22enne di Sesto Pusteria ha preso il punto per andar sul 2-0 e mantenersi solido contro un avversario in grado di allungare gli scambi e di muoversi lungo il campo.

Sfruttando qualche colpo corto e una seconda di servizio non proprio apprezzabile per Korda, Sinner si è preso anche un secondo break sul 4-1. Un andamento che, nonostante i tentativi dello statunitense di metterlo in difficoltà prendendosi alcuni rischi e aprendo spesso il campo, si è trovato davanti a sè un Sinner imprevedibile, capace di dare brusche accelerate alternate a colpi da "pilota automatico".

Ancor più del primo, nel secondo set Sinner è fuggito via immediatamente sperimentando anche qualche variazione sul tema e garantendosi quattro palle break prima di cedere alla strenua difesa di Korda, bravo ad accelerare per tornare sull'1-1.