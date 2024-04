Sinner medita il sorpasso sulla terra rossa: i prossimi tornei ci diranno se sarà numero 1

TENNIS

L'azzurro ha guadagnato 40 punti con l'eliminazione in semifinale a Monte Carlo, tuttavia potrebbe compiere un balzo in avanti in vista del secondo Slam stagionale

Sinner perde la battaglia con Tsitsipas



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Per un punto Martin perse la cappa" sostiene un antico proverbio latino. A perdere per una vista è stato Jannik Sinner che, a causa della decisione dell'arbitro, ha dovuto arrendersi a Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'ATP Masters 1000 di Monte Carlo. Da gran signore qual è non ha replicato, ha continuato a giocare e si è poi dovuto arrendere ai crampi, tuttavia quel punto potrebbe non essere così pesante ai fini della classifica ATP che lo vede fisso al secondo posto.

Vedi anche Tennis Sinner, che errore del giudice di sedia: Tsitsipas graziato dal doppio break nel terzo set Raggiungendo lo stesso risultato realizzato nel 2023, il 22enne di Sesto Pusteria ha guadagnato quaranta punti issandosi a quota 8750 e perdendo di fatto soltanto da Novak Djokovic, anche lui fermatosi a un passo dalla finale, ma in grado di incassare un computo maggiore complice l'eliminazione agli ottavi di un anno fa. Il 36enne di Belgrado è volato a 10035 punti guardando dall'alto al basso tutti per la 421esima settimana in carriera.

L'assenza di Alcaraz non ha pesato più di tanto visto che lo spagnolo non era presente nemmeno dodici mesi fa, però ora il distacco da Sinner si è ampliato rimanendo a quota 8.645 punti e si farà ancora più vistoso fra sette giorni. Il forfait all'ATP 500 di Barcellona costerà all'iberico uno scotto di ben 500 punti essendo il campione in carica facendolo retrocedere a quota 8145, mentre Sinner e Djokovic dovranno scontare soltanto rispettivamente 90 e 45 lunghezze dovute rispettivamente ai quarti catalani per il primo e di Banja Luka per il secondo.

Tutto rimandato quindi a Madrid dove l'allievo di Simone Vagnozzi ha annunciato una partecipazione tesa "ad allenarsi in vista delle prossime sfide", ma che in qualsiasi caso gli regalerà soddisfazioni dopo l'assenza dello scorso anno così. Il medesimo discorso vale anche per Djokovic, mentre Alcaraz dovrà difendere 1000 punti, un fardello veramente pesante che potrebbe distanziarlo ancor di più dai primi due posti del ranking e addirittura avvicinare il russo Daniil Medvedev.

Sinner giungerà quindi agli Internazionali d'Italia da numero 2 e, a meno di un doppio trionfo del 20enne murciano, lo stesso accadrà anche al Roland Garros dove potrebbe arrivare il sorpasso su Djokovic. A Roma il serbo venne sconfitto ai quarti dal danese Holger Rune guadagnando 180 punti, 90 in più di Sinner che uscì al turno precedente per mano dell'argentino Francisco Cerundolo. A Parigi l'altoatesino si fermò al secondo turno con soli 45 punti incassati, mentre il leader della classifica globale si impose con 2000 punti che ora diventano complicati da mantenere.

Se i due sfidanti dovessero ottenere gli stessi punti sia a Madrid che a Roma, il bolzanino partirebbe per Parigi con la bellezza di 715 punti virtuali di vantaggio da conservare con grande attenzione, sperando in uno scivolone dell'avversario che consegnerebbe un sorpasso epocale.