Nadal, game over a Barcellona: ko con De Minaur in due set  

È durata poco l'avventura di Rafa Nadal a Barcellona. Lo spagnolo, tornato ieri in campo dopo tre mesi di stop con tanto di vittoria sull'azzurro Cobolli, è uscito sconfitto oggi al secondo turno al cospetto di Alex De Minaur. Quest'ultimo si è imposto sul 37enne (12 volte vincitore del torneo) con il punteggio di 7-5 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Nadal, che potrebbe essersi visto in campo per l'ultima volta, ha perso sul campo centrale che porta il suo nome. All'uscita dal campo il pubblico ha riservato al maiorchino una vera e propria standing ovation.