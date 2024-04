Badosa è costretta al ritiro a Stoccarda, Sabalenka l'accoglie con un caloroso abbraccio a fine partita

TENNIS

La 26enne iberica si è dovuta arrendere agli ennesimi problemi fisici venendo però accolta amorevolmente dall'amica-avversaria

© Getty Images L'ennesimo infortunio della carriera, quello che ti fa pensare ad alzare bandiera bianca e mollare tutto. Poi arriva l'abbraccio della tua avversaria che sì, dentro il campo dà tutto per batterti, ma fuori sa metter in luce tutta quella sensibilità che va oltre l'ambito sportivo. E allora lì capisci che forse c'è ancora spazio per ripartire come nel caso di Paula Badosa, costretta ad abbandonare anzitempo il campo agli ottavi dello Stoccarda Open.

Già numero 2 della classifica WTA, la 26enne spagnola si è dovuta arrendere ad Aryna Sabalenka che si è subito gettata fra le sue braccia non appena ha dovuto dire addio sul 7-6 6-4 3-3. La fuoriclasse biellorussa ha espresso parole al miele per la 26enne spagnola abbracciandola poco dopo il tradizionale saluto con l'arbitro con tanto di pianto liberatorio per l'atleta iberica che dovrà ricominciare ancora da zero.