Sonego lucky winner : supera Auger-Aliassime e vola agli ottavi di Monte Carlo

Il 28enne piemontese ha ritrovato il proprio gioco imponendosi per 6-4 7-6 sul giovane canadese

© ansa Colpo a sorpresa per Lorenzo Sonego che, dopo essersi ritrovato in tabellone grazie alla cancellazione di Carlos Alcaraz dal torneo, è approdato agli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Monte Carlo. Il 28enne torinese era uscito all'ultimo turno delle qualificazioni contro David Goffin dopo una prestazione complicata, tuttavia la fortuna ha arriso all'azzurro che si è imposto sul canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4 7-5 e "vendicando" così Luca Nardi.

Primo set in netto equilibrio con il torinese che ha sempre mantenuto il servizio senza grossi problemi, rispondendo colpo su colpo all'avversario. La situazione è cambiata dove, non appena il canadese è calato, il torinese ha cambiato più volte il gioco in velocità costringendo Auger-Aliassime a commettere una serie di errori gratuiti e prendendo il break sul 4-4 nonostante una diminuzione nelle prime di servizio.

Grazie a questa situazione Sonego si è imposto per 6-4 ripartendo però da una situazione completamente diversa con Auger-Aliassime apparso più brillante e soprattutto più deciso nel gestire la sfida tanto da guadagnare un break che lo ha condotto ad avvicinarsi alla conquista del punto. Sul 4-1 il piemontese si è però riscattato rimanendo nel set con l'obiettivo di spaventare il nordamericano soprattutto nei suoi turni di battuta e rimanendo così in gioco. La difficoltà di cambiare strategia ha spinto Sonego a prendersi qualche rischio in più e costringere l'avversario a forzare la mano, prendendosi un contro-break che gli ha regalato la possibilità di pareggiare.

A quel punto è diventato tutto semplice per Sonego che ha obbligato Auger-Aliassime a difendersi con la seconda di servizio e arrendersi sul 5-5 a fronte di un colpi molto precisi da parte dell'azzurro che ha chiuso la partita sul 7-6 frenando la ripresa del nordamericano e volando così agli ottavi di finale.