Internazionali d'Italia, wild card per Matteo Berrettini e Fabio Fognini

TENNIS

I due azzurri hanno ricevuto l'accesso diretto per l'ATP Masters 1000 in programma a Roma

© Getty Images L'ATP Masters 1000 di Roma sarà una grande occasione per vedere in scena il grande tennis italiano. Oltre a Jannik Sinner gli Internazionali d'Italia vedranno di scena anche Matteo Berrettini e Fabio Fognini a cui sono state assegnate due delle wild card messe a disposizione dalla Federazione Italiana Tennis e Paddle. Il 28enne capitolino tornerà al Foro Italico dopo lo stop dello scorso anno, mentre l'esperto ligure punterà a ravvivare nuovamente il pubblico tricolore che lo ama particolarmente.

Berrettini avrebbe ancora occasione di recuperare posizioni nel ranking ed entrare direttamente nel tabellone principale, tuttavia dovrà guadagnare otto posizioni lasciando eventualmente il posto a Stefano Napolitano. Insieme a loro saranno presenti Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori, con quest’ultimo che sarà impegnato anche in doppio con Simone Bolelli.

In campo femminile accesso per Martina Trevisan che, nonostante delle stagioni un po' sottotono, sarà presente sulla terra rossa romano insieme a Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio e Matilde Paoletti, mentre nelle qualifiche gli inviti saranno rivolti a Francesco Maestrelli, Francesco Passaro, Samuel Vincent Ruggeri, Silvia Ambrosio, Lisa Pigato, Sofia Rocchetti e Jennifer Ruggeri.