ATP Masters 1000 di Monte Carlo, Musetti non ripete l'impresa e deve arrendersi a Djokovic

TENNIS

Il numero uno al mondo si è imposto per 7-5 6-3 dopo che l'azzurro era stato a lungo avanti nel primo set

Lorenzo Musetti ci ha abituato troppo spesso a una serie di cali e riprese nel corso dei suoi match, offrendo sprazzi di grande tennis alternati a blackout improvvisi. Se quest'atteggiamento è bastato per sconfiggere Arthur Fils, ciò non è valso contro Novak Djokovic che ha trovato di fronte a sè l'avversario giusto per continuare la sua striscia positiva inaugurata contro Roman Safiullin e imporsi agli ottavi per 7-5 6-3. Come accaduto spesso in passato, il leader della classifica mondiale ha concesso qualcosa in avvio di match prima di rimettere apposto le cose e fuggire via con un Musetti che avrà sempre il rammarico di essersi avvicinato al 5-2 durante la prima frazione di gioco.

Inizio sfolgorante per Musetti che tiene subito testa a Djokovic costringendolo a un game particolarmente lungo che mette in difficoltà il serbo, costretto a forzare la mano e incorrere al tempo stesso in una serie di errori che ha consegnato subito la palla break. Un obiettivo che ha consentito al carrarese di allungare subito dopo grazie al servizio a proprio favore. Un andamento che è proseguito anche poco dopo con l'azzurro molto più attivo nei turni di battuta, ma bravo a resistere al numero 1 al mondo complice alcune magie che confermano la bravura del tennista toscano.

Il giovane italiano si mostra soprattutto molto efficace sul dritto costringendo spesso Djokovic fuori campo, tuttavia Musetti commette alcune sbavature sul 4-3 quando si trova sul 40-0 tanto da offrire il contro-break all'avversario. Un momento complicato per l'allievo di Simone Tartarini che si è ritrovato sul 5-4 nonostante qualche "aiuto" donato da Djokovic che è costretto a passare agli advantages per mettere la freccia. Musetti non si fa intimorire e riesce a rimanere nel set complice anche una serie di diagonali che mettono all'angolo Djokovic, ma che non bastano per conquistare il set con il serbo che si porta a casa sul punto grazie al break sul 7-5.

L'italiano ha perso però gradualmente campo, dovendosi così affidare alla fretta per cercare di beccare in errore l'avversario, ma finendo per esser superato soprattutto a rete dove il leader della classifica ATP fa valere la propria forza e strappando in apertura nuovamente il servizio che gli è valso il 2-0. Sul serve and volley Djokovic però si perde per un attimo lasciando che Musetti possa rientrare in partita e controbreakkare. E' in realtà un fuoco di paglia perché Novak a quel punto torna a mostrare un tennis più sciolto e soprattutto ostico per Musetti che si trova nuovamente a rincorrere sul 3-1 per il 36enne di Belgrado che con il servizio vola sul 4-1.

In un match infinito l'azzurro però si è ritrovato sul proprio servizio e ha sfruttato un piccolo calo del serbo mentre si trovava sotto 0-30 sulla propria battuta, risalendo sul 4-3 e cercando di mantenersi in partita, ma Djokovic si è ripreso nuovamente il break portandosi a casa così il match sul 6-3. Il serbo affronterà ora Alex De Minaur che si è imposto sul connazionale Alexei Popyrin per 6-3 6-4.