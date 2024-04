ATP Masters 1000 di Monte Carlo, Djokovic doma De Minaur e conquista la semifinale

© Getty Images

Se è vero che Jannik Sinner potrebbe guadagnare punti nella classifica ATP, Novak Djokovic non ha alcuna intenzione di lasciare il trono del ranking mondiale. Il 36enne di Belgrado è tornato in semifinale all'ATP Masters 1000 di Monte Carlo dopo il successo del 2015 superando senza grandi difficoltà l'australiano Alex De Minaur. Il tennista oceanico ha giocato all'altezza del numero uno del globo soltanto nel primo set perso per 7-5 cedendo nettamente nel secondo in cui è stato sconfitto per 6-4. Djokovic affronterà ora il vincente fra il norvegese Casper Ruud e il francese Ugo Humbert.