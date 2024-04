ATP Masters 1000 di Monte Carlo: fuori agli ottavi Medvedev, Bolelli e Vavassori volano ai quarti in doppio

TENNIS

Il numero 4 al mondo è stato sconfitto per 6-3 7-5 dal connazionale Karen Khachanov

Tennis, Sinner show contro Medvedev: è in finale a Miami













































L'ATP Masters 1000 di Monte Carlo perde un altro big. Dopo Andrej Rublev, la terra rossa del Principato ha mietuto un altro big russo come Daniil Medvedev, superato per 6-3 7-5 dal connazionale Karen Khachanov. Apparso molto nervoso già al secondo turno contro Gael Monfils dove era riuscito a ribaltare una situazione complicata e resasi ancor più intricata a causa del brutto rapporto con l'arbitro, il numero 4 al mondo non è praticamente mai entrato in partita agli ottavi presentando percentuali basse al servizio con un 62% di punti vincenti sulla prima e 50% sulla seconda.

Khachanov si è preso subito due palle break nel corso del primo set sfruttando una precisione alla battuta assente nel fuoriclasse moscovita che ha dovuto più volte ricorrere alla seconda di servizio cascando però talvolta nei doppi falli. Una situazione che si è ripetuta anche nel secondo dove Medvedev ha cercato di raddrizzare la situazione diventando però con il passare del tempo sempre più nervoso e dimostrando ancora una volta il brutto legame con la terra rossa.

DOPPIO, SIMONE BOLELLI E ANDREA VAVASSORI VOLANO AI QUARTI

Ci sarà senza dubbio anche un po' di Italia ai quarti di finale di Monte Carlo dove scenderanno in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il 38enne bolognese e il 28enne torinese si sono ripresi dopo la sconfitta all'esordio di Miami vincendo agli ottavi per 6-1 6-3 sugli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Una sfida paradossalmente più semplice rispetto all'esordio monegasco mostrandosi impeccabili non solo al servizio, ma soprattutto riuscendo a colpire in risposta, guadagnandosi la sfida contro il croato Mate Pavic e il salvadoreno Marcelo Arevalo che si sono sbarazzati per 6-3 7-6 dei numeri uno del seeding Matthew Ebden e Rohan Bopanna.

