Berrettini fuori subito all'ATP Masters 1000 di Montecarlo: sconfitta al 1° turno con Kecmanovic 

Il 27enne romano è stato sconfitto per 3-6 1-6 con il 24enne di Belgrado

A soli due giorni dal successo all'ATP 250 di Marrakech, Matteo Berrettini lascia subito il Principato di Monaco. Il 27enne romano è stato sconfitto per 3-6 1-6 dal serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Monte Carlo lasciando così l'amaro in bocca all'azzurro che avrebbe voluto proseguire la propria corsa vincente. L'ex numero 6 al mondo non si è mai trovato con la terra rossa monegasca spegnendosi dopo soli cinque game.

Inizio non troppo felice per il romano che ha patito alcuni errori in risposta, ma soprattutto ha dovuto far i conti con alcuni colpi fermatisi sul nastro della rete. Ciò ha consegnato un iniziale break ripreso immediatamente da Berrettini e restituito nuovamente da Kecmanovic che si è espresso al meglio sia sul dritto che al servizio. Una situazione che ha bloccato l'azzurro che non è riuscito a rispondere all'avversario continuando piuttosto a commettere ulteriori sbavature che hanno consentito a quest'ultimo di vincere il set per 6-3.

Vedi anche Tennis Berrettini torna nella top 100 al mondo e guarda a Sinner: "Lavoriamo sulle sue qualità innate" Il finalista di Wimbledon 2021 non è riuscito a riprendersi nel secondo set dove il serbo è scappato via velocemente realizzando due break consecutivi senza perdere mai il servizio. Berrettini è sembrato a un certo punto staccare definitivamente la spina prendendosi un game sul 5-0 e chiudendo quindi sul 6-1 che gli ha consentito di accedere al turno successivo con il bulgaro Grigor Dimitrov.