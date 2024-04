Tennis, Atp Montecarlo: trionfa Tsitsipas, battuto Ruud in finale 

tennis

Il greco vince il Masters 1000 a Monaco superando il norvegese 2-0 (6-1, 6-4) in un’ora e trentasette minuti

© Getty Images Stefanos Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo 2024, battendo in finale Casper Ruud 2-0 con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Primo set a senso unico per il greco, che trova tre break consecutivi sfruttando alla grande il serve and volley. Il norvegese prova a reagire nella seconda partita, ma fallisce le cinque palle break e si arrende nel game decisivo. Undicesimo titolo in carriera per Tsitsipas.

Successo numero 11 in carriera per Stefanos Tsitsipas, che vince il torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Ruud 2-0, con il punteggio di 6-1, 6-4. Pronti via e il tennista greco riesce subito a trovare il break, per provare a scappare via sul 2-1. Il norvegese tenta di rispondere immediatamente, ma fallisce un paio di palle break decisive nel game successivo. Ruud commette altri errori pesanti nel suo turno di battuta, con Tsitsipas che infila anche il secondo break e vola via sul 4-1. Casper continua a non ingranare anche sotto 5-1, annulla un set point ma non può nulla sul secondo: Tsitsipas chiude 6-1 con il doppio fallo del suo avversario, portandosi sull’1-0 in trentasei minuti con tre break consecutivi. Nella seconda partita il greco rischia un po’ di più, concedendo (e annullando) due palle break. Stefanos sfrutta bene il serve and volley, mettendo il muso avanti sul 3-2. Il numero 10 del ranking varia tanto per provare a rientrare nel match, ma si vede annullare ben tre palle break sul 3-3, con il numero 12 al mondo che continua a rimanere avanti. I due tengono il servizio a zero nei due giochi successivi, arrivando sul 5-4: Ruud commette un altro paio di errori decisivi nel game per rimanere in corsa, con Tsitsipas che non perdona e va a chiudere con il 6-4 finale. Vince Tsitsipas e registra l’undi