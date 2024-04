Tennis: Djokovic rinuncia a Madrid, Sinner testa di serie numero uno

© Getty Images

Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha deciso di non presentarsi al torneo di Madrid, un Masters 1000 al via la prossima settimana che vedrà in campo molti tra i migliori giocatori del ranking. Nel sorteggio, previsto per lunedì, la prima testa di serie sarà così Jannik Sinner, attualmente il numero due del tennis mondiale. Anche l'anno scorso Madrid non aveva visto la presenza del campione serbo, il quale nell'ultimo torneo cui ha partecipato, a Montecarlo, ha perso in semifinale contro Casper Ruud.