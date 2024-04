Colpo a sorpresa a Monte Carlo: fuori subito il campione uscente Rublev, vittoria sofferta per Medvedev

TENNIS

Il vincitore dello scorso anno è stato superato per 6-4 6-4 dall'australiano Alexei Popyrin

Sinner fa fuori Rublev e si regala la semifinale con Djokovic







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo di scena sui campi del Principato dove il vincitore uscente Andrej Rublev è stato eliminato al secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Monte Carlo. Il 26enne russo è incappato in una delle sue tradizionali "crisi nervose" perdendo per 6-4 6-4 la sfida contro l'australiano Alexei Popyrin che ora incontrerà agli ottavi il connazionale Alex De Minaur, in grado di avere la meglio dell'olandese Tallon Griekspoor per 2-6 6-2 6-3.

Una sfida particolarmente complicata per Rublev che è andato subito in difficoltà sin dal primo set accennando una rimonta nel corso del secondo dove si è trovato in vantaggio anche per 3-1. Tuttavia il tennista moscovita ha perso ancora una volta la bussola del gioco subendo l'avversario in ben cinque dei sei game giocati in seguito e finendo così per arrendersi.

Vedi anche Tennis Sonego lucky winner : supera Auger-Aliassime e vola agli ottavi di Monte Carlo Sofferenza, ma ottavi conquistati per Daniil Medvedev che ha superato per 6-2 6-4 il francese Gaël Monfils. Primo set in discesa per il numero 4 al mondo che ha impostato la prima vittoria grazie a un'ottima percentuale vincente nelle prime di servizio. Discorso opposto nella seconda parte di gioco dove il russo ha subito l'esperienza del francese, a proprio agio sulla terra rossa, giungendo addirittura sul 4-1. Lì Medvedev si è scatenato recuperando nettamente e non lasciando più nemmeno un gioco a Monfils.

Chi non ha avuto problemi a superare il turno è stato il greco Stefanos Tsitsipas che si è sbarazzato senza troppi complimenti dell'argentino Tomás Martín Etcheverry. Il greco non ha lasciato nulla al sudamericano imponendosi con un secco 6-1 6-0 che lo porterà ad affrontare il tedesco Alexander Zverev. In casa Italia occhi puntati invece sul francese Hugo Humbert che si è imposto per 6-1 6-4 sul cinese Zhang Zhizhen preparandosi ora a sfidare Lorenzo Sonego, autore di una partita perfetta con il canadese Felix Auger-Aliassime.