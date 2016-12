Fognini-Vinci, la coppia che vince nella domenica da ricordare

Fabio Fognini a Stoccarda e Roberta Vinci a Palermo, con le loro vittorie, hanno regalato al tennis italiano un fine settimana straordinario. Ma non è il primo, bensì il quinto nella storia, il terzo di fila in cui arrivano contemporaneamente due vittorie.Il 22 maggio 1988 Massimiliano Narducci vinse il torneo Atp di Firenze battendo in una finale tutta azzurra Claudio Panatta per 3-6, 6-1, 6-4 e contemporaneamente Sandra Cecchini si aggiudicò il torneo Wta di Strasburgo superando Judith Wiesner con il punteggio di 6-3, 6-0.

Il 27 maggio 2001 Andrea Gaudenzi vinse il torneo Atp di St. Polten battendo in finale Markus Hipfl in due set 6-0, 7-5 e contemporaneamente Silvia Farina conquistò il titolo al torneo Wta di Strasburgo superando Hanke Huber per 7-5, 0-6, 6-4. Concentrandoci sulle ultime due annate, il 18 giugno 2011 Roberta Vinci ha vinto a Rosmalen 6-7, 6-3, 7-5 contro Jelena Dokic e Andreas Seppi ad Eastbourne 7-6, 3-6, 5-3 ritiro contro Janko Tipsarevic, mentre il 5 maggio 2012 Sara Errani conquistò il titolo a Budapest battendo per 7-5, 6-4 la russa Elena Vensina e il giorno dopo Andreas Seppi vinse a Belgrado superando in finale per 6-3, 6-2 il francese Benoit Paire.