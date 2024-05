Sinner fra l'anca e Auger-Aliassime: il bolzanino deciderà se affrontare il destino oppure preservarsi per Roma

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria ha spiegato dopo la sfida contro Karen Khachanov i timori riguardanti l'incontro con il canadese, vincitore in entrambe i precedenti risalenti al 2022

ATP Masters 1000 di Madrid, Sinner fatica contro Khachanov agli ottavi







© Getty Images 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il tabù degli ottavi di finale a Madrid è caduto, ma Jannik Sinner deve ora far i conti con un nuovo ostacolo chiamato Felix Auger-Aliassime. Il canadese è la bestia nera dell'azzurro che lo ha battuto entrambe le volte nel 2022 facendo riaffiorare gli incubi di un'epoca in cui il bolzanino era alla ricerca della miglior condizione. Insieme al nordamericano spicca l'ombra dell'anca che lo ha messo in difficoltà contro Karen Khachanov e per questo motivo sarà necessario valutare se scendere in campo per i quarti dell'ATP Masters 1000 iberico.

I dubbi sono emersi già dalla conferenza stampa al termine della sfida contro il russo dove il 22enne di Sesto Pusteria ha rimandato la decisione sull'incontro in programma giovedì 2 maggio: "Domani deciderò se potrò giocare, non lo so ancora. Non ho paura, ma bisogna pensarci due volte perché adesso arrivano Roma, Parigi, poi Wimbledon e poi le Olimpiadi. Se la situazione dovesse peggiorare, ci penserò di nuovo. Vedremo come mi sentirò domani, sono curioso di vedere come reagisce la mia anca dopo aver giocato per due ore oggi”.

A stuzzicare l'altoatesino c'è però questa possibilità di battere per la prima volta Auger-Aliassime e segnare un nuovo traguardo nella sua giovane carriera, soprattutto sulla terra rossa. Il canadese si è ritrovato nelle ultime settimane risalendo fino al trentacinquesimo posto della classifica ATP battendo nettamente il più quotato Casper Ruud, tuttavia i precedenti con Sinner risalgono al 2022. Il primo è proprio a Madrid dove il 23enne di Montreal si è imposto agli ottavi con un secco 6-1 6-2, mentre il secondo riguarda il cemento di Cincinnati dove Auger-Aliassime vinse in rimonta per 2-6 7-6 6-1.

Sarà necessario attendere ancora qualche ora per scoprire se l'allievo di Simone Vagnozzi sarà regolarmente in campo, anche se il bolzanino ci ha ormai abituato ad affrontare le difficoltà con caparbietà e coraggio.