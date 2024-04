Sinner alle prese con l'anca: guadagnare punti ed esperienza a Madrid oppure preservarsi per Roma?

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria è apparso sofferente nel match vinto con Pavel Kotov e dovrà scegliere se disputare o meno l'ottavo di finale contro il russo

Madrid, Sinner agli ottavi col "brivido"































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il rapporto fra Jannik Sinner e l'ATP Masters 1000 di Madrid non è mai stato troppo positivo. L'azzurro non è mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale del torneo spagnolo, un limite che potrebbe riproporsi anche nell'edizione 2024. Non si tratta in questo caso di una questione agonistica, ma dei dolori all'anca che tormentano da qualche settimana il 22enne di Sesto Pusteria. Trattandosi di una stagione molto lunga culminante con le Olimpiadi, vero obiettivo dell'altoatesino, il talento azzurro dovrà decidere se fermarsi ancora una volta al tabellone dei sedici saltando la sfida contro Karen Khachanov oppure tentare la sorte e provare ad allungare in classifica complice l'assenza di Novak Djokovic.

Vedi anche Tennis Tennis, ATP Madrid: Sinner piega Kotov in due set e vola agli ottavi Un dilemma difficile da districare e che si potrà risolvere soltanto a ridosso della sfida in programma non prima delle 15 quando dovrebbe andar in scena un incontro sulla carta favorevole al bolzanino, già a segno per tre volte nelle quattro sfide disputate contro il numero 16 del tabellone. Se è vero che Sinner si è imposto nel 2021 sia in semifinale all'ATP 250 di Melbourne che ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami, l'incontro più recente risale agli Australian Open dove l'allievo di Simone Vagnozzi non ha lasciato nulla al caso imponendosi per 6-4 7-5 6-3.

Ma, come al solito, c'è sempre un "ma" e risale al 2020 quando agli US Open incontrò per la prima volta in carriera Khachanov. Era il primo turno e sul cemento americano l'italiano conduceva con due set di vantaggio quando un problema alla schiena e un crampo alla gamba sinistra lo bloccarono letteralmente mangiandosi così il vantaggio accumulato e venendo superato al quinto al tie-break. Il precedente fa paura perché, pensando a come sia andato l'incontro con Pavel Kotov, la situazione potrebbe drasticamente ripetersi.

Insomma, il cuore dice di proseguire puntando al numero 1 in terra spagnola rappresenta, ma nella classifica mondiale è ancora un sogno, ma la ragione chiede di fermarsi per preservarsi in vista degli Internazionali d'Italia dove lo attendono migliaia di tifosi impazienti, destinati a rimanere profondamente delusi qualora Sinner dovesse rinunciare a causa di un infortunio incorso nella Penisola Iberica. Quale sarà la scelta? Per ora lo sanno soltanto l'azzurro e il suo staff, ma entro un paio di ore scopriremo se saremo di fronte all'ennesima impresa di una seppur breve carriera oppure se tutto sarà rimandato al Foro Italico.