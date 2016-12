Il tecnico rossonero è raggiante: "Sono molto contento per i ragazzi e per il presidente Berlusconi che ci teneva tanto"

Primo allenamento per i rossoneri in Qatar. Un milione e mezzo lordo il premio-vittoria. I cinesi dicono sì al prolungamento di Bonaventura fino al 2021

Galliani stana Montella "7 italiani in campo" Niang va in panchina

Lunga sessione di allenamento per i rossoneri in vista della Supercoppa a Doha

L'aereo non parte, il volo slitta. L'ad: "Il danno subito è già gravissimo". E se ci saranno ancora problemi, venerdì non si gioca

Per il quotidiano portoghese A Bola il trasferimento del difensore svedese è in dirittura d'arrivo

Con il direttore di gara della sezione di Barletta bilancio in parità con una vittoria per parte

MONTELLA NON CI STA: "L'ATALANTA NON FA GIOCARE"

Un punto in due partite per i rossoneri nonostante buone prestazioni. Ma senza gol...

IL PUNTO DELL'AD

L'ad rossonero a Premium Sport: "Non sono per gennaio. Pasalic? In Croazia come Modric"