Milan, la rivoluzione di Ibrahimovic

Per tornare a vincere e puntare alla seconda stella non basta potenziare la rosa col mercato. Ibrahimovic sta provando a cambiare il Milan in diversi aspetti con la cura dei dettagli. Sua per esempio l'idea di recintare il centro sportivo di Milanello con dei teloni rossoneri per aumentare la privacy limitando il più possibile i tentativi di spionaggio durante gli allenamenti. In linea con i diktat di Cardinale, che da Londra lo scorso marzo era stato chiaro: "Servono cambiamenti sotto ogni aspetto”, ha detto definendo lo svedese "la mia voce a Milanello".