Milan, offerta dall’Arabia per Adli: può essere il tesoretto per rinforzare la difesa

Il Diavolo valuta il francese circa 15 milioni, soldi da reinvestire per portare a Milano Pavolovic ed Emerson Royal. E se parte Thiaw…

La campagna acquisti del Milan per ora è ferma al colpo Morata, ma l'arrivo a Milano di Gerry Cardinale ha dato un'accelerata al mercato dei rossoneri, che in queste ore sono attivissimi. Dopo la brusca frenata sul fronte Fofana e il ritorno di fiamma per Rabiot, il mirino è puntato ora sulla difesa e per chiudere le trattative intavolate e ormai ben avviate con il Salisburgo per Pavlovic e con il Tottenham per Emerson Royal, un aiuto per i rossoneri potrebbe arrivare... dall'Arabia. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, dalla Saudi Pro League sarebbe arrivata un'offerta per Yacine Adli, che al momento sarebbe inferiore alla valutazione che ne fanno i rossoneri (15 milioni) ma che potrebbe essere alzata senza troppi problemi.

Soldi che il Diavolo, che intanto continua a lavorare per portare in rossonero Samardzic, potrebbe reinvestire per rivoluzionare la difesa di Paulo Fonseca. Il primo obiettivo è Pavolivic, per cui la distanza con il Salisburgo si sta assottigliando e si stanno definendo gli ultimi dettagli (il giocatore ha già detto no all'Atletico Madrid), ma intanto si scalda anche la trattativa col Tottenham per Emerson Royal (che è extracomunitario e quindi escluderebbe Rios): la proposta milanista di poco superiore ai 10 milioni è sempre sul tavolo e se il Tottenham accetterà, scatterà la fumata bianca.

La rivoluzione però potrebbe non finire qui e neanche le cessioni, perché il Newcastle è tornato alla carica per Malick Thiaw e sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 30 milioni di euro. Il Milan per vendere il centrale tedesco ne chiede 40, ma i rapporti con i Magpies dopo l'affare Tonali sono buoni e l'accordo potrebbe essere trovato a metà strada. In caso di partenza del tedesco, il Milan andrebbe ovviamente su un altro difensore centrale oltre a Pavlovic e i nomi che circolano in queste ore sono quelli di Igor del Brighton e di Lucumì del Bologna.

Fullkrug-Milan, Sahin smorza l'ottimismo: "Ha un ruolo centrale qui al Dortmund"