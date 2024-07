Milan, è la settimana di Morata: visite mediche a Madrid

MANOVRE ROSSONERE

Dopo il trionfo all'Europeo il capitano della Spagna è pronto a firmare coi rossoneri e a tornare in Italia, dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni dopo la tournée in USA

"Dopo l'Europeo", "dopo l'Europeo" e ora che Euro 2024 è finito con il trionfo della Spagna in finale contro l'Inghilterra, il mercato del Milan può finalmente cominciare. Il primo colpo, salvo ripensamenti o incredibili colpi di scena, sarà Alvaro Morata: anche se dopo il trionfo di Berlino l'attaccante ex Juve non si è sbilanciato, "Vediamo", è lui il numero 9 scelto dai rossoneri per sostituire Giroud e per accorciare i tempi il Diavolo potrebbe fargli svolgere le visite mediche a Madrid.

Questa dunque dovrebbe essere la settimana decisiva per il ritorno di Morata in Italia, un colpo che il Milan ha fortemente voluto come dimostra il fatto che Ibrahimovic si sia speso in prima persona telefonando allo spagnolo. Ormai è tutto apparecchiato, per la definitiva fumata bianca manca davvero poco: c'è un accordo di massima tra i rossoneri e gli agenti del capitano della Spagna e si stanno limando solo gli ultimi dettagli legati ai bonus, ma il grosso è stato fatto con Morata che dovrebbe mettere la firma su un quadriennale da circa 4,5 milioni annui più bonus.

Una volta che l'accordo sarà totale, il Milan comunicherà all'Atletico Madrid l'attivazione della clausola rescissoria da 13 milioni di euro che permetterà a Morata di diventare un nuovo giocatore del Diavolo. L'attaccante classe 1992 si godrà le meritate vacanze e poi dovrebbe unirsi al gruppo squadra solo dopo la tournée americana (che finisce il 7 agosto, ndr), motivo per il quale la prima apparizione con la maglia rossonera potrebbe essere il 13 agosto, in occasione del trofeo Berlusconi contro il Monza.

