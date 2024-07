Milan, il valore del brand vola: +162% nel quadriennio 2021-24

NUMERI RECORD

Il Diavolo è il solo club italiano della top 50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell'ultimo anno

© Getty Images In attesa del responso del campo con la nuova era Fonseca appena iniziata, il Milan vola lontano dal terreno di gioco. Quello rossonero, infatti, è il club che ha registrato la crescita maggiore a livello internazionale nel quadriennio 2021-24 e il solo club italiano nella top 50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell'ultimo anno. Sono alcuni tra i dati emersi dal BrandFinance Football 50 2024, report annuale che analizza il valore dei brand calcistici di tutto il mondo e già nelle ultime due edizioni aveva segnalato il Diavolo come quello più cresciuto in assoluto. In particolare, nel report 2024, il Milan risulta essere la società che ha registrato la crescita maggiore a livello internazionale nel quadriennio 2021-24, passando da circa 150 a oltre 400 milioni di euro (+162%)

Il Milan è il solo club italiano della top 50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell'ultimo anno, con un +11,9% rispetto alla passata edizione che lo porta dai 358 milioni nel 2023 a superare quota 400 milioni nel 2024. I risultati del report confermano ulteriormente il percorso di crescita del brand rossonero, già testimoniato da altri rinomati istituti di ricerca e studi internazionali: secondo Football Benchmark, da tre anni consecutivi il Milan è il club più cresciuto in Europa per valore d'impresa; per YouGov, quello rossonero è il club italiano più apprezzato in mercati strategici come gli Stati Uniti e la Cina. Risultati che confermano quanto di buono sta facendo RedBird, chiamata ora però a vincere. Perché alla fine sono solo i trofei che interessano ai tifosi.

