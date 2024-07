Milan, nome nuovo per la difesa: lo svincolato Hermoso

MANOVRE ROSSONERE

© Getty Images Il Milan nel blitz a Madrid ha chiuso per Alvaro Morata e ha posto le basi per un colpo in difesa. La dirigenza rossonera, infatti, ha fatto un primo sondaggio per Mario Hermoso, svincolatosi a giugno dall'Atletico Madrid. Sul calciatore, nelle passate settimane, si erano mossi anche l'Inter e ancora più concretamente il Napoli, che però prima deve vendere uno dei centrali in esubero.

Hermoso, mancino classe 1993, sarebbe per il Milan l'alternativa a Pavlovic del Salisburgo. Il centrale ex Atletico non costa nulla di cartellino, ma pretende un ricco triennale (almeno) da non meno di 5 milioni a stagione. L'Inter si è defilata da tempo e, nonostante abbia perso Cabal, punterebbe su un profilo più giovane. Il calciatore, che ha aperto alla nostra Serie A, piace molto a Conte ma le parti sono ancora distanti sullo stipendio (balla circa un milione).

