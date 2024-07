Morata al Milan, il presidente dell'Atletico ammette: "Dispiace, ma va via"

LE PAROLE

Enique Cerezo: "Dispiace perché è un giocatore fantastico, ma chi non vuole rimanere all'Atletico non rimane"

"Alvaro Morata pare proprio vada al Milan. All'Atletico chi vuole restare, resta. Chi non vuole, se ne va". Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha messo un autografo che sa di ufficialità sulle voci di mercato che vogliono il capitano della Spagna campione d'Europa pronto a tornare in Italia. "Questa cosa ci dà fastidio - ha continuato -, perché Alvaro è un calciatore fantastico e una persona magnifica". Visite mediche e firma sono attese in settimana.

Il 17 o il 18 luglio potrebbe essere il giorno delle visite mediche di Morata con il Milan, ma prima c'è da limare qualche dettaglio sia da parte del giocatore con il suo attuale club che tra le due società. Nel contratto dell'ex juventino, infatti, è presente la clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro (13 + tasse), ma il trasferimento potrebbe non avvenire per il pagamento della stessa, con i rossoneri che punterebbero a una trattativa amichevola per ridurre ulteriormente l'esborso.

Vedi anche Milan Milan, è la settimana di Morata: visite mediche a Madrid Morata, invece, dovrà comunicare ufficialmente la propria scelta all'Atletico Madrid anche se dalle parole del presidente Cerezo a TeleCinco l'epilogo dell'avventura coi Colchoneros è già scritto, cinque anni e mezzo dopo il suo primo arrivo. Il capitano della Spagna con il Milan firmerà un contratto di quattro anni