Milan, luci e ombre sul mercato: Pavlovic più vicino, quasi addio a Fofana

MANOVRE ROSSONERE

Per il difensore i rossoneri potrebbero chiudere a breve, il prezzo del mediano invece è schizzato a 35 milioni con l'inserimento di Atletico e United

© Getty Images Luci e ombre sulle manovre di mercato del Milan nelle ultime ore. Da una parte i rossoneri hanno fatto passi avanti importanti per Strahinja Pavlovic e si registra anche una certa fiducia anche sulle trattative per arrivare a Emerson Royal e Laza Samardzic. Dall'altra invece si complicano notevolmente i piani per piazzare il colpo Fofana in mediana a causa dell'inserimento di Atletico e United. Una brusca frenata che ha fatto schizzare a 35 milioni il prezzo del cartellino del francese, allontanando in maniera quasi definitiva i rossoneri.

Vedi anche Milan Fullkrug-Milan, Sahin smorza l'ottimismo: "Ha un ruolo centrale qui al Dortmund"

Già in difficoltà a trattare il centrocampista a 25 milioni di euro, dopo i sondaggi dei Colchoneros e dei Red Devils, il Milan sembra destinato a dover mollare la presa per Fofana. Decisivo, in questo senso, per i rossoneri potrebbe essere stato il lungo temporeggiare per cercare di trattare al ribasso un giocatore in scadenza nel 2025. Mossa che ha consentito l'inserimento di due top club e al Monaco di giocare al rialzo e innescare subito una sorta di asta.

Asta a cui i rossoneri non sembrano poter e voler prendere parte. Anche perché da 25 milioni di euro, il prezzo di Fofana è subito salito a 35 milioni. Valutazione quasi certamente fuori portata al momento per Ibra & Co, che dovranno dunque studiare altre piste per rinforzare la mediana in maniera differente. Da Laza Samardzic ad Adrien Rabiot, da tempo in contatto con i rossoneri dopo l'addio alla Juve, passando per Richard Rìos, che però ha il problema di essere extracomunitario.

Vedi anche Milan Il Milan adesso accelera: pressing per Pavlovic, ottimismo sul fronte Samardzic

Quanto invece a Pavlovic, l'impressione è che si sia arrivati alla stretta finale per i Milan. Forte dell'accordo col giocatore, che nel frattempo avrebbe già rifiutato l'Atletico, i rossoneri negli ultimi giorni hanno continuato a lavorare col Salisburgo per limare le distanze e a giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Colpo che blinderebbe la difesa rossonera con un elemento di grande fisicità e qualità. Senza dimenticare Emerson Royal, un po' più vicino dopo i nuovi contatti tra i due club.