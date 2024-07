Il Milan raddoppia: dopo Morata, parte l'assalto a Fullkrug

MANOVRE ROSSONERE

Il giocatore è attratto dalla destinazione e avrebbe già un accordo di massima sull'ingaggio. Bisogna trattare con il Borussia Dortmund, che chiede 15 milioni

© Getty Images Già che ha (finalmente) cominciato a ballare al centro del salone del calciomercato, il Milan adesso non ha più intenzione di smettere. Così, archiviato positivamente l'affare Alvaro Morata, fondamentale per mettere una pezza all'addio di Olivier Giroud, i rossoneri sono pronti a chiudere il colpo Niclas Fullkrug raddoppiando le punte a disposizione di Paulo Fonseca e aggiungendo chili e centimetri a un attacco comunque un po' leggerino. I dialoghi tra le parti, intese come Milan ed entourage del giocatore, sono stati avviati da qualche giorno e nelle ultime ore si sarebbe anche raggiunto un accordo sull'ingaggio. Ora però viene il difficile, perché bisogna sedersi al tavolo del Borussia Dortmund, proprietario del cartellino, e trovare la quadra tra domanda e offerta. Domanda, già: si parte da 15 milioni, poi si vedrà.

Quel che è certo è l'interesse profondo per un giocatore forte fisicamente e di grande esperienza, che permetterebbe a Fonseca di pensare anche a un modulo a due punte. Una soluzione al momento solo ipotizzabile, ma sicuramente interessante.

Il tutto mentre i tavoli aperti, parola dell'ad Giorgio Furlani, aumentano di giorno in giorno, perché, ha spiegato, "non ci focalizziamo su un solo giocatore e valutiamo l'opportunità migliore". Quindi Fofana ma anche Samardzic, Pavlovic ma anche Hermoso. Dove la trattativa riuscirà a svilupparsi meglio, arriverà la fumata bianca.



E d'altronde sarà un mercato di ritocchi. Nessuna rivoluzione totale come un anno fa, ma i giusti elementi per rafforzare una rosa che ha certamente bisogno di innesti e che dovrà essere anche inevitabilmente sfoltita. Sotto questo punto di vista, però, c'è ancora parecchio da fare. Gli esuberi continuano a essere numerosi e fin qui sembra essersi sbloccato solo l'addio di Simic, direzione Anderlecht. Il resto verrà. Senza ansie e un passo dopo l'altro.