Milan-Atletico, scontro totale sul mercato: dopo Fullkrug, ora Pavlovic

I Colchoneros hanno difficoltà ad arrivare ad Hancko e avrebbero chiesto informazioni sul centrale serbo del Salisburgo

© Getty Images Si profila uno scontro totale sul mercato tra Milan e Atletico Madrid. Dopo Fullkrug, i due club sono pronti a contendersi anche Strahinja Pavlovic, obiettivo numero 1 del Diavolo per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito dal collega Matteo Moretto sui propri profili social, a fronte delle difficoltà riscontrate per arrivare a David Hancko del Feyenoord, i Colchoneros avrebbero chiesto nelle ultimissime ore informazioni proprio per il centrale serbo che, in quanto mancino, è il sostituto ideale di Mario Hermoso che non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno.

Proprio quando il Milan sembrava aver convinto il Salisburgo a scendere sotto i 20 milioni di valutazione, ecco che l'inserimento dell'Atletico rischia di sparigliare le carte in tavola. I rossoneri, però, partono da una posizione di vantaggio, visto che hanno già in mano l'accordo con il giocatore, definito sulla base di 1,5 milioni a stagione, il doppio di quanto Pavlovic guadagna attualmente in Austria. Cifre alla portata dell'Atletico, che potrebbe anche permettersi di offrire un ingaggio più elevato. Come sempre in questi casi, a fare la differenza sarà la volontà del difensore. Tra Italia e Spagna, una cosa è certa: per Pavlovic sta per arrivare il salto di qualità nella sua carriera.

DS DORTMUND: "TROPPI QUATTRO ATTACCANTI"

Sul fronte Fullkrug, arriva un assist del ds del Borussia Dortmund. "Certamente ho parlato con Niclas, anche prima della firma di Guirassy. Trovo che tutti i ragazzi siano molto ambiziosi per quanto riguarda gli obiettivi del club, fa parte della competizione - ha detto Sebastian Kehl -. Alla fine è un aspetto che migliorerà tutti. Qualcosa potrebbe ancora succedere in questa posizione. Siamo consapevoli che non è l’ideale iniziare la stagione con quattro attaccanti".

