Milan, Pavlović si avvicina: distanza ridotta con il Salisburgo 

MANOVRE ROSSONERE

Intanto ballano 6 milioni tra domanda e offerta per Fofana, mentre sono previsti contatti con l'Udinese per Samardzic

Non è ancora fatta, ma il Milan si sta sensibilmente avvicinando a Strahinja Pavlović, obiettivo dichiarato per la difesa. Nelle ultime ore gli uomini mercato rossoneri hanno dato un'accelerata importante all'operazione con il Salisburgo che sembra aver aperto alla cessione del serbo per una cifra inferiore a 20 milioni. L'affare è evidentemente giunto alla fase decisiva e potrebbe chiudersi in brevissimo tempo, dato che, nel frattempo, l'accordo con il giocatore è stato definito sulla base di 1,5 milioni a stagione, il doppio di quanto Pavlović guadagna attualmente in Austria.

I giorni sono caldissimi però anche per altre trattative. La forbice tra la domanda del Monaco e l'offerta del Milan per Fofana si è sensibilmente ridotta, tanto che l'ottimismo è palpabile. Ballano sei milioni tra i 18 chiesti dal club del Principato e i 12 messi sul piatto dai rossoneri, ma si tratta di una distanza che potrebbe essere colmata con l'aggiunta, ad esempio, di qualche bonus.

Più difficile, ma comunque percorribile, la pista che porterebbe a Lazar Samardzic. Il giocatore, non alternativo a Fofana (il ruolo è decisamente diverso), è considerato cedibile dall'Udinese che, però, parte da una valutazione di 25 milioni bonus compresi, cui andranno aggiunte le commissioni per il padre del giocatore, osso particolarmente duro come ben sa l'Inter. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, un incontro tra i rossoneri e il club friulano potrebbe esserci lunedì prossimo.

Restano infine da seguire con grande attenzione la trattativa per Fullkrug, ormai praticamente unito attaccante nel mirino del Milan dopo l'acquisto di Morata, e le manovre in uscita, che riguardano Saelemaekers, Brescianini (di proprietà del Frosinone ma sulla cui cessione il Milan incasserà il 50%), Origi (contatti con il Fenerbahçe) oltre a Lorenzo Colombo e Devis Vasquez (Empoli per entrambi) e Simic, per il quale è stato raggiunto un accordo con l'Anderlecht a 3 milioni più il 20% sulla futura rivendita.