Milan, Fofana è troppo caro: virata su Ríos, Amrabat e Rabiot

MOSSE ROSSONERE

La valutazione del mediano del Monaco è schizzata a 35 milioni dopo l'inserimento di Atletico e United e i rossoneri valutano altre piste per puntellare il centrocampo

© Getty Images In casa Milan è tempo i riflessioni e cambi di strategie sul mercato. Dopo aver temporeggiato per Youssouf Fofana, i rossoneri sembrano infatti ormai fuori dalla corsa per arrivare al mediano francese. L'inserimento di Atletico e United, infatti, ha fatto schizzare a 35 milioni la valutazione del giocatore tagliando sostanzialmente fuori Ibra & Co. Una brusca frenata che costringerà il Milan a virare su altri obiettivi. In questo senso, del resto, le idee non mancano. E nemmeno le occasioni probabilmente. Profili alla mano, al netto delle manovre in corso per arrivare a Samardzic, per puntellare il centrocampo i rossoneri starebbero valutando soprattutto la situazione di altri tre giocatori: Richard Ríos, Soufiane Amrabat e Adrien Rabiot. Calciatori diversi da un punto di vista anagrafico e tecnico-tattico, ma comunque tutti potenzialmente molto utili per dare fisicità e gamba alla mediana rossonera.

Vedi anche Milan Milan, offerta dall’Arabia per Adli: può essere il tesoretto per rinforzare la difesa

Per quanto riguarda il classe 2000 del Palmeiras, si parla di una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro, ma l'impressione è che il Milan stia lavorando bene sottotraccia e possa provare a chiudere a molto meno studiando bene la formula dell'operazione. Protagonista con la Colombia nell'ultima Copa America, Ríos gioca prevalentemente davanti alla difesa, ma può agire anche qualche metro più avanti.

Discorso diverso per Soufiane Amrabat. Tornato alla Fiorentina dopo il prestito allo United senza riscatto, ma fuori dai progetti della Viola, il marocchino in questi giorni si allena soltanto a Firenze ed è in cerca di una nuova sistemazione. Situazione che potrebbe favorire i rossoneri nella trattativa per tentare di potarlo a Milano magari anche in tempi piuttosto brevi e senza grandi sacrifici economici. Tecnicamente, del resto, Amrabat potrebbe avere le caratteristiche giuste per piazzarsi a protezione della difesa di Fonseca e poi agire da play per avviare la manovra da dietro. Una pedina interessante che potrebbe arrivare anche a una cifra ragionevole.

Vedi anche Milan Fullkrug-Milan, Sahin smorza l'ottimismo: "Ha un ruolo centrale qui al Dortmund"

Infine capitolo Rabiot. Svincolato dopo cinque anni alla Juve, il francese è ancora senza squadra per la prossima stagione e continua a valutare con grande attenzione le possibili opzioni sul suo futuro. Situazione che dopo la frenata per Fofana lo ha rimesso nel mirino rossonero. Un obiettivo di grande livello da un punto di vista fisico, tecnico e tattico, ma non semplice da raggiungere. Nonostante il possibile arrivo a parametro zero, infatti, per Rabiot c'è da fare i conti con due ostacoli economicamente rilevanti. Il primo è l'ingaggio del giocatore, che non si muove dai 7-8 milioni di euro netti. Il secondo invece sono le commissioni per la madre-agente Veronique. Richieste importanti che finora hanno "spaventato" e frenato un po' tutte le squadre interessate all'ex bianconero. In casa Milan serve un mediano e si sonda il mercato a caccia dell'uomo giusto.