Milan, l'Atletico piomba su Fullkrug: può vendicarsi dello sgarbo Morata

BOMBER CONTESO

L'attaccante tedesco nel mirino anche ai Colchoneros, a cui non è piaciuto l'atteggiamento del Diavolo nell'operazione Morata

© Getty Images Rischia di complicarsi la trattativa tra il Milan e il Borussia Dortmund per Niklas Fullkrug. E paradossalmente la colpa è di Alvaro Morata, appena prelevato dall'Atletico Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria. I Colchoneros, perso il capitano della Spagna, sono alla disperata ricerca di un attaccante e avrebbero messo nel mirino il bomber del Borussia Dortmund, che non avrebbe gradito il recente acquisto di Guirassy e manifestato l'intenzione di andarsene. Lo riporta il quotidiano spagnolo AS. I tedeschi sono aperti alla cessione e chiedono almeno 15 milioni di euro per il 31enne gigante dell'area di rigore.

Vedi anche Calcio estero Borussia Dortmund: ufficiale Guirassy, ha firmato fino al 2028 Si profila una corsa a due per Fullkrug, il bomber individuato dal Milan per completare sia numericamente che come caratteristiche il reparto a disposizione di Fonseca. Simeone conosce bene il giocatore, così come la dirigenza, ed è pronto a regalargli una maglia da titolare al fianco di Griezmann. E allo stesso tempo restituire lo sgarro al Diavolo. Non è un mistero, infatti, che a Madrid non abbiano gradito come è stata gestita l'operazione Morata. Il Milan, a livello dirigenziale, non avrebbe chiamato la direzione sportiva dell'Atletico per avvertire del pagamento della clausola, lasciando tutto in mano a Morata e al suo entourage, e anche a livello di comunicazione non avrebbe avvertito i colleghi spagnoli dell'annuncio ufficiale.

Vedi anche Milan Il Milan raddoppia: dopo Morata, parte l'assalto a Fullkrug