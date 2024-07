Milan, due colpi in arrivo: Pavlovic e Fofana aprono, ma c'è distanza con Monaco e Salisburgo

A un mese dall'inizio della Serie A, il Milan è al lavoro per puntellare la rosa da mettere a disposizione di Paulo Fonseca per la nuova stagione. Preso Morata e in attesa di capire la prossima mossa in attacco, l'attenzione della dirigenza rossonera si è spostata su altri due tasselli da portare a casa: il difensore centrale e il mediano, tradotto Pavlovic del Salisburgo e Fofana del Monaco. Gli obiettivi sono chiari e la seconda metà di luglio sarà il momento decisivo per entrambe le trattative che al momento stallano nello stesso punto: accordo di massima coi giocatori, distanza coi rispettivi club. Ma non incolmabile.